За фактом стрілянини у Дніпрі Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Справу розслідують як умисне вбивство (за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У ДБР зазначили, що причини та мотиви солдата, який відкрив стрілянину в казармі, встановлюються. Також провоохоронці детально вивчають порядок організації служби та охорони Південного машинобудівного заводу (де сталася стрілянина) відповідальними посадовими особами.

Крім того, у Державному бюро розслідувань закликали мешканців Дніпра та району бути уважними та обачними, оскільки стрілець з місця події втік. Тому громадян просять повідомляти до правоохоронних органів про будь-яких підозрілих осіб.

Стрілянина у Дніпрі сталася 27 січня на території Південного машинобудівного заводу (Південмаш). 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії із автомата Калашникова і втік.

Внаслідок стрілянини у Дніпрі сьогодні п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро дістали поранення. У місті ввели поліцейську операцію Сирена.