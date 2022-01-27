Стрельба в Днепре: командующий Нацгвардией Украины подал в отставку

После событий, произошедших на заводе Южмаш в Днепре, подал в отставку командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан.

В частности, он написал рапорт об отставке, в котором указал, что он, как командир, несет ответственность за произошедшее.

– За любые действия, как хорошие, так и плохие, несет ответственность командир или командующий. Сегодня утром я изъявил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с должности командующего Национальной гвардией, – сказал Балан во время брифинга 27 января.

Что произошло в Днепре

В 03.40 утра 27 января на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш) в Днепре произошла стрельба. Как стало известно впоследствии, в ней подозревают 21-летнего солдата срочной службы Артемия Рябчука, который расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.

В результате погибло пять человек – контролер КПП и четверо военных. Еще пять человек – госпитализированы.

Рябчука удалось задержать спустя шесть часов в Подгородном Днепропетровской области.

По словам пресс-секретаря Госбюро расследований Татьяны Сапьян, рассматривают несколько версий причин произошедшего. Среди них – возможные неуставные отношения, а также драка, которая произошла несколько месяцев назад, и травля задержанного другими военнослужащими.

Все эти версии пока что проходят проверку.

Солдату Артему Рябчуку уже сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины.

Речь идет о ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов).