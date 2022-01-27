20-летнему солдату-срочнику Артемию Рябчуку, совершившему стрельбу на Южмаше в Днепре, сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

Об этом заявила на брифинге советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

По ее словам, начато уголовное производство по ст. 115 умышленное убийство, ст. 408 дезертирство и ст. 410 похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов.

– Следователи уже сообщили Артемию Рябчуку о подозрении именно по этим статьям, – подчеркнула она.

Сапьян сказала, что допрошены свидетели, в том числе один из раненых в результате стрельбы, который сейчас находится в больнице Мечникова.

– Работники ДБР проверят, не находился ли Рябчук в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Будет назначена экспертиза относительно психического состояния подозреваемого, – уточнила она.

Она сказала, что информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и травле задержанного, уже проверяется.

Прокуроры ходатайствуют о мере пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В результате стрельбы в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии Артемий Рябчук ночью 27 января, пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Его задержали в Подгородном Днепропетровской области