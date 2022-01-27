Стрілянина у Дніпрі: командувач Нацгвардії України подав у відставку

Після подій, що відбулися на заводі Південмаш у Дніпрі, подав у відставку командувач Національної гвардії України Микола Балан.

Зокрема, він написав рапорт про відставку, в якому вказав, що він як командир несе відповідальність за те, що сталося.

– За будь-які дії, як добрі, так і погані, несе відповідальність командир чи командувач. Сьогодні вранці я виявив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії, – сказав Балан під час брифінгу 27 січня.

Що сталося у Дніпрі

О 03.40 ранку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу (Південмаш) у Дніпрі сталася стрілянина. Як стало відомо згодом, у ній підозрюють 21-річного солдата термінової служби Артемія Рябчука, який розстріляв варту військовослужбовців Нацгвардії з автомата Калашникова та втік.

В результаті загинуло п’ятеро людей – контролер КПП та четверо військових. Ще п’ятьох людей – госпіталізовано.

Рябчука вдалося затримати за шість годин у Підгородному Дніпропетровської області.

За словами прессекретарки Держбюро розслідувань Тетяни Сап’ян, розглядають кілька версій причин того, що сталося. Серед них – можливі нестатутні стосунки, а також бійка, яка сталася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями.

Усі ці версії поки що проходять перевірку.

Солдату Артему Рябчуку вже повідомили про підозру за трьома статтями КК України.

Йдеться про ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 408 (Дезертирство) та ст. 410 (Викрадення військовослужбовцем зброї та бойових припасів).