В Черкасской области из семьи изъяли трехлетнего мальчика и четырехлетнюю девочку. Их родители не кормили детей, издевались над ними и злоупотребляют алкоголем.

Инцидент произошел в селе Ризине Звенигородского района. 27 января правоохранители получили сообщение о якобы краже денег из дома, где проживает семья.

Дети радовались приезду полиции

Прибывшие на место происшествия полицейские были шокированы. Внутри дом больше напоминал хозяйственное помещение, поскольку во многих местах вместо ковров или паркета под ногами была голая земля.

Пока пьяные родители танцевали среди хлама: на Черкасчине из семьи изъяли маленьких детей / 2 фотографии

Вокруг были разбросаны грязные детские вещи, в глубокой миске под столом плавало что-то похожее на отходы. Брат и сестричка не испугались, а наоборот обрадовались приезду полиции и побежали им навстречу.

23-летняя мать, 27-летний отец, а также их товарищ, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, увидели других людей в доме не сразу.

Дискотека среди хлама

Взрослых полицейские обнаружили в другой комнате: под громкую музыку одного из российских исполнителей они весело танцевали и выпивали спиртное.

Когда “дискотеку” прервали, на обоих родителей был составлен админпротокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родительских обязанностей) КУоАП. Сообщения о краже денег в этом доме не подтвердилось.

В ближайшее время будет решен вопрос о лишении жены и мужа родительских прав в отношении двух маленьких детей.

Детей госпитализировали

Трехлетний мальчик и четырехлетняя девочка на момент прибытия полиции были неухоженные, грязные, голодные и хилые.

В тот же день служба по делам детей поставила семью на учет как оказавшуюся в трудных жизненных условиях. Отмечается, что раньше никаких жалоб на семью правоохранители не получали.

Брат и сестричка в это время будут находиться в детском отделении Звенигородской районной больницы под наблюдением медиков.