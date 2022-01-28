У Черкаській області з родини вилучили трирічного хлопчика і чотирирічну дівчинку. Їхні батьки не годували дітей, знущалися над ними та зловживають алкоголем.

Інцидент стався у селі Ризине, що у Звенигородському районі. 27 січня правоохоронці отримали повідомлення про нібито крадіжку грошей з будинку, де мешкає родина.

Діти раділи приїзду поліції

Прибувши на місце події, поліцейські були шоковані. Всередині будинок був схожий на господарське приміщення, оскільки подекуди замість килимів чи паркету під ногами була гола земля.

Поки п’яні батьки танцювали серед мотлоху: на Черкащині з родини вилучили маленьких дітей / 2 фотографии

Навколо були розкидані брудні дитячі речі, у глибокій мисці під столом плавало щось, схоже на відходи. Братик і сестричка не злякалися, а навпаки зраділи приїзду поліції та побігли їм назустріч.

Натомість 23-річна матір, 27-річний батько та їхній товариш, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, не відразу побачили інших людей у будинку.

Дискотека серед мотлоху

Дорослих поліцейські знайшли в іншій кімнаті: під гучну музику одного із російських виконавців вони весело танцювали і випивали спиртне.

Коли “дискотеку” перервали, на обох батьків було складено адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьківських обов’язків) КУпАП. Повідомлення про крадіжку грошей у цьому будинку не підтвердилося.

Найближчим часом буде вирішено питання щодо позбавлення жінки та чоловіка батьківських прав щодо двох маленьких дітей.

Дітей госпіталізували

Трирічний хлопчик і чотирирічна дівчинка на момент прибуття поліції були недоглянуті, брудні, голодні та кволі.

Того ж дня служба у справах дітей поставила родину на облік як таку, що опинилася в скрутних життєвих умовах. Цікаво, що раніше жодних скарг на родину правоохоронці не отримували.

Братик і сестричка тим часом перебуватимуть у дитячому відділення Звенигородської районної лікарні під наглядом медиків.