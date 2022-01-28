Відправте мене в СІЗО: нацгвардієць Артемій Рябчук визнав свою вину перед судом

21-річний Артемій Рябчук, підозрюваний у розстрілі нацгвардійців на Південмаші, визнав свою вину.

Станом на вечір 28 січня суддя Кіровського райсуду Дніпра обирає йому запобіжний захід. Нацгвардієць заявив, що йому щиро шкода тих людей, хто постраждав від його вчинку.

Артемій Рябчук також звернувся до судді з проханням відправити його до слідчого ізолятора.

– Я винен і повністю визнаю свою вину. Мені важко згадувати ті часи, 26-27 січня. Після затримання, до пізньої ночі я все розповів слідчому та прокурору. Моє єдине бажання – не відправляти мене на гауптвахту, а в СІЗО. Це все, – сказав він.

Текст звернення до судді підозрюваний читав із листка. Суддя відповів йому, що позиція зрозуміла, однак наразі остаточне рішення щодо запобіжного заходу ще не ухвалено.

21-річного Артемія Рябчука звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 408 (Дезертирство) та ст. 410 (Викрадення військовослужбовцем зброї і бойових припасів) КК України.

Близько 4.00 27 січня нацгвардієць розстріляв товаришів по службі з автомата Калашникова. Того ранку п’ятеро осіб загинуло, ще п’ятеро було поранено.

У рамках досудового розслідування Артем повинен пройти експертизу на виявлення алкоголю в крові. Ще один експерт визначить психічний стан військовослужбовця на момент скоєння злочину.