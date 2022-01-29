“Она моментально затихла и всё”: под Харьковом 18-летняя девушка убила новорожденную дочь

В Харьковской области 18-летняя девушка лишила жизни своей новорожденной дочери. Пакет с телом она спрятала во дворе дома.

Трагический инцидент произошел 25 января в селе Безруки Дергачевского района. Следствие уже установило, что на медицинском учете молодая мать не состояла.

Также известно, что роды проходили дома, где девушке помогал ее 25-летний мужчина. Через два дня после рождения девочки горе-мать своими руками убила ее, а мужу заявила, что отдала дочь соцслужбам.

Страшную находку во дворе дома случайно обнаружила свекровь 18-летней девушки. Увидев пакет с трупом младенца, она немедленно обратилась в полицию.

Видео с признанием

Горе-мать полицейские задержали 28 января. Девушка не стала отрицать свою причастность к убийству дочери.

На кадрах заметно, что во время признании 18-летняя мать держит на руках еще одного своего ребенка, которому сейчас два года.

— Я закрыла ей рот и нос. Она не рыдала. Моментально… Она моментально затихла, и все, – призналась она.

Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюремного заключения.

Горе-мать уже получила сообщение о подозрении, в ближайшее время ей изберут меру пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются.