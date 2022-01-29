“Вона вмить затихла і все”: під Харковом 18-річна дівчина вбила новонароджену доньку

У Харківській області 18-річна дівчина позбавила життя своєї новонародженої доньки. Пакет із тілом вона заховала на подвір’ї власного будинку.

Трагічний інцидент стався 25 січня у селі Безруки Дергачівського району. Слідство уже встановило, що на медичному обліку молода матір не перебувала.

Також відомо, що пологи проходили вдома, де дівчині допомагав її 25-річний чоловік. За два дні після народження дівчинки горе-матір своїми руками вбила її, а чоловіку заявила, що віддала доньку соцслужбам.

Страшну знахідку на подвір’ї будинку випадково знайшла свекруха 18-річної дівчини. Побачивши пакет із трупом немовляти, вона негайно звернулася до поліції.

Відео із зізнанням

Горе-матір поліцейські затримали 28 січня. Дівчина не стала заперечувати свою причетність до вбивства доньки.

На кадрах помітно, що під час зізнання 18-річна матір тримає на руках ще одну свою дитину, які зараз два роки.

– Я закрила їй рота та носа. Вона не плакала. Моментально… Вона вмить затихла, і все, – зізналася вона.

Кримінальне провадження відкрито за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 10 до 15 років тюремного ув’язнення.

Горе-матір вже отримала повідомлення про підозру, найближчим часом їй оберуть запобіжний захід. Мотиви її вчинку встановлюються.