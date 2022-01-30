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Факты / Происшествия

В Ивано-Франковске произошло масштабное ДТП. Один из водителей – в реанимации

Татьяна Забожко редактор ленты
В Ивано-Франковске произошло масштабное ДТП. Один из водителей – в реанимации

30 января около 05.00 в Ивано-Франковске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из водителей – в тяжелом состоянии в реанимации.

Чрезвычайное происшествие случилось на перекрестке улиц Короля Даниила и Мазепы.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель Рено Меган совершил столкновение с автомобилем Нисан под управлением 18-летнего водителя. Потом последнее транспортное средство отбросило в дом.

В результате ДТП также частично поврежден припаркованный автомобиль БМВ.

В настоящее время водитель Рено в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию.

Чтобы передать травмированного медикам, которого зажало в салоне автомобиля, спасателям пришлось оперативно деблокировать пострадавшего.

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники добавляют, что этот мужчина за несколько минут до аварии угнал машину и как раз покидал место кражи.

Источник: Galka.if.uaГСЧС

Фото: ГСЧС

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