30 января около 05.00 в Ивано-Франковске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из водителей – в тяжелом состоянии в реанимации.

Чрезвычайное происшествие случилось на перекрестке улиц Короля Даниила и Мазепы.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель Рено Меган совершил столкновение с автомобилем Нисан под управлением 18-летнего водителя. Потом последнее транспортное средство отбросило в дом.

В результате ДТП также частично поврежден припаркованный автомобиль БМВ.

В настоящее время водитель Рено в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию.

Чтобы передать травмированного медикам, которого зажало в салоне автомобиля, спасателям пришлось оперативно деблокировать пострадавшего.

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники добавляют, что этот мужчина за несколько минут до аварии угнал машину и как раз покидал место кражи.

Источник: Galka.if.ua, ГСЧС