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В Івано-Франківську сталась масштабна ДТП. Один із водіїв – у реанімації

Тетяна Забожко редакторка стрічки
В Івано-Франківську сталась масштабна ДТП. Один із водіїв – у реанімації

30 січня близько 05.00 в Івано-Франківську сталась ДТП за участі трьох автомобілів. Один із водіїв – у важкому стані в реанімації.

Надзвичайна подія сталась на перехресті вулиць Короля Данила та Мазепи.

Як повідомили в патрульній поліції, водій Рено Меган здійснив зіткнення з автомобілем Нісан під керуванням 18-річного водія. Потім останній транспортний засіб відкинуло в будинок.

Унаслідок ДТП також частково пошкоджено припаркований автомобіль БМВ.

Нині водій Рено у важкому стані госпіталізований до реанімації.

Щоб передати травмованого медикам, якого затисло в салоні автомобіля, рятувальникам довелось оперативно деблоковувати постраждалого.

Місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела додають, що цей чоловік за кілька хвилин до аварії викрав  машину й саме покидав місце крадіжки.

Джерело: Galka.if.ua, ДСНС

Фото: ДСНС

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