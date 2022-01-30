30 січня близько 05.00 в Івано-Франківську сталась ДТП за участі трьох автомобілів. Один із водіїв – у важкому стані в реанімації.

Надзвичайна подія сталась на перехресті вулиць Короля Данила та Мазепи.

Як повідомили в патрульній поліції, водій Рено Меган здійснив зіткнення з автомобілем Нісан під керуванням 18-річного водія. Потім останній транспортний засіб відкинуло в будинок.

Унаслідок ДТП також частково пошкоджено припаркований автомобіль БМВ.

Нині водій Рено у важкому стані госпіталізований до реанімації.

Щоб передати травмованого медикам, якого затисло в салоні автомобіля, рятувальникам довелось оперативно деблоковувати постраждалого.

Місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела додають, що цей чоловік за кілька хвилин до аварії викрав машину й саме покидав місце крадіжки.

Джерело: Galka.if.ua, ДСНС