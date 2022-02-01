В Одессе задержали двух молодых людей, организовавших “бизнес”, заставляя бывших осужденных совершать преступления. Им обоим грозит до десяти лет за решеткой.

По данным следствия, 23-летний парень вместе с 24-летним сообщником, представившись “авторитетами”, установили и распространили преступное влияние на территории СИЗО.

Младшему 23 года: в Одессе задержаны двое “смотрящих” за заключенными СИЗО / 2 фотографии

Установлено, что молодые люди имели связи в криминальном мире, а часть “заработанных” денег уходила на пополнение общей кассы, так называемого общака.

Двоих иждивенцев следственного изолятора разоблачили оперативники правления стратегических расследований области вместе с детективами полиции. Имея достаточно документированных доказательств, правоохранители задержали парней и сообщили им о подозрении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 255-1 (Установление или распространение преступного воздействия) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж) УК Украины.

Если суд докажет вину подозреваемых, им обоим может грозить от семи до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следствие по делу продолжается.