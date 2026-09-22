София Ротару показала архивное свадебное фото с мужем Анатолием Евдокименко
Украинская певица София Ротару показала, какой была ее свадьба с Анатолием Евдокименко 58 лет назад.
Архивным фото София Ротару поделилась в своем Instagram.
София Ротару показала, как выглядела 58 лет назад
Именно 22 сентября 1968 София Ротару связала свою жизнь с музыкантом и аккомпаниатором Анатолием Евдокименко.
На обнародованном кадре молодожены поднимают праздничные бокалы. София Ротару позирует в нежном свадебном платье и традиционной фате, а Анатолий Евдокименко – в классическом мужском костюме.
Напомним, что в браке с Анатолием Евдокименко у Софии Ротару родился единственный сын Руслан. Также у них есть внуки – София и Анатолий.
Анатолий Евдокименко был режиссером концертных программ Софии Ротару и создал ансамбль Червона рута.
Евдокименко умер 23 октября 2002 из-за инсульта.
После его смерти София Ротару больше не выходила замуж.
Заметим, что после февраля 2022 София Ротару фактически исчезла с медийного поля и прекратила публичную деятельность.
Свою позицию и присутствие в соцсетях Ротару ограничивает поздравлениями с выдающимися праздниками и периодическими реакциями на ракетные и дроновые атаки РФ на Украину.