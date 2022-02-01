В Одесі затримали двох молодиків, які організували “бізнес”, примушуючи колишніх засуджених вчинювати злочини. Їм обом загрожує до десяти років за ґратами.

За даними слідства, 23-річний хлопець разом із 24-річним спільником, назвавшись “авторитетами”, встановили і поширили злочинний вплив на території СІЗО.

Молодшому 23 роки: в Одесі затримали двох “смотрящих” за в’язнями СІЗО / 2 фотографии

Встановлено, що молодики мали зв’язки у кримінальному світі, а частина “зароблених” грошей йшла на поповнення спільної каси, так званого общака.

Двох утриманців слідчого ізолятора викрили оперативники правління стратегічних розслідувань області разом з детективами поліції. Маючи достатньо задокументованих доказів, правоохоронці затримали хлопців та повідомили їм про підозру.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України.

Якщо суд доведе вину підозрюваних, їм обом може загрожувати від семи до десяти років в’язниці з конфіскацією майна. Слідство у справі триває.