РФ атаковала баллистикой объект нефтегазового комплекса в Полтавской области — Нафтогаз
В ночь на 22 сентября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по объекту нефтегазового комплекса в Полтавской области.
Об этом сообщает Группа Нафтогаз.
Удар по объекту нефтекомплекса в Полтавской области
По данным компании, войска РФ выпустили по технологическим объектам по меньшей мере пять баллистических ракет. В то же время пораженная инфраструктура уже долгое время не работала и находилась в остановленном состоянии.
В Нафтогазе отметили, что этот объект неоднократно становился целью российских атак, начиная с первого года полномасштабного вторжения.
— Этот объект с 2022 года уже десятки раз подвергался российским атакам как дронами, так и ракетами, а его оборудование давно и надолго выведено из строя, — говорится в сообщении.
Несмотря на то что оборудование было выведено из строя раньше, российская атака баллистическими ракетами окончательно разрушила технологический комплекс, добавили в Группе Нафтогаз.