В ночь на 22 сентября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по объекту нефтегазового комплекса в Полтавской области.

Об этом сообщает Группа Нафтогаз.

Удар по объекту нефтекомплекса в Полтавской области

По данным компании, войска РФ выпустили по технологическим объектам по меньшей мере пять баллистических ракет. В то же время пораженная инфраструктура уже долгое время не работала и находилась в остановленном состоянии.

Сейчас смотрят

В Нафтогазе отметили, что этот объект неоднократно становился целью российских атак, начиная с первого года полномасштабного вторжения.

— Этот объект с 2022 года уже десятки раз подвергался российским атакам как дронами, так и ракетами, а его оборудование давно и надолго выведено из строя, — говорится в сообщении.

Несмотря на то что оборудование было выведено из строя раньше, российская атака баллистическими ракетами окончательно разрушила технологический комплекс, добавили в Группе Нафтогаз.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.