Приближается старт нового сезона Лиги наций, в котором сборная Украины начнет борьбу в группе B2. Первым соперником украинской команды станет сборная Венгрии. Для подопечных Андреа Мальдеры это будет первый матч в новом розыгрыше турнира.

Накануне поединка украинская команда столкнулась с кадровыми потерями. Из-за травм тренерскому штабу пришлось вносить изменения в состав и дополнительно вызывать нескольких футболистов.

Факты ICTV рассказывают, когда состоится матч Венгрия – Украина, где его можно будет посмотреть и кто из игроков не поможет сборной в стартовом туре.

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Когда Украина сыграет с Венгрией

Сборные Венгрии и Украины встретятся в первом туре группы B2 Лиги наций. Поединок состоится в Будапеште.

Матч начнется 25 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Украина будет выступать в одной группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией. Поэтому именно встреча с венграми откроет для украинской сборной программу выступлений в новом турнире.

Венгрия – Украина: где смотреть матч

Трансляцию поединка покажет медиасервис MEGOGO. Просмотр будет доступен на OTT-платформе по подпискам MEGOPACK и Спорт, а также на телеканалах MEGOGO Футбол. Отдельно матч можно будет посмотреть по подписке Оптимальная.

Для зрителей, которые пользуются Т2 и кабельными сетями, трансляция сборной Украины будет доступна бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ.

Перед началом матча Венгрия – Украина, трансляция которого пройдет в пятницу, будет работать аналитическая студия. Ее начало запланировано на 20:30.

Венгрия – Украина: что известно о кадровых проблемах сборной

Перед стартом Лиги наций украинская команда потеряла нескольких футболистов из-за травм. В матче против Венгрии не сыграют Александр Андриевский, Артем Довбик и Артем Степанов.

Из-за этих потерь тренерский штаб довызвал в сборную Александра Пихаленка, Игоря Краснопира и Владислава Велетня.

Таким образом, перед первым туром состав украинской команды претерпел вынужденные изменения. Окончательный выбор футболистов, которые выйдут на поле с первых минут, будет определять тренерский штаб.

Венгрия – Украина: где будут играть

Игра пройдет на Пушкаш Арене в Будапеште. Стадион вмещает 67 215 зрителей. Именно на этой арене сборная Украины начнет свое выступление в Лиге наций 2026/27.

Таким образом, болельщики смогут следить за первым матчем украинской команды в новом розыгрыше турнира на MEGOGO, а для зрителей Т2 и кабельных сетей трансляция будет доступна бесплатно на MEGOGO СПОРТ.

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