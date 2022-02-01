На кухне нашли рюмки и закуску: под Ровно после пьяного скандала уволили воспитательницу

В Ровенской области после скандального видео в детском саду директриса написала заявление об увольнении. 37-летняя женщина с явными признаками алкогольного опьянения спала в своем кабинете, оставив воспитанников голодными в пустой комнате.

Инцидент произошел в селе Бармаки. Детский сад Джерельце – единственный на все село, и в тот день родители пришли за детьми раньше, чем обычно.

Пока дети, оставленные без присмотра взрослых, находились в игровом зале, воспитательница крепко спала, и родителей, которые пришли к ней, услышала не сразу. В тот же день односельчане видели и няню, которая раньше ушла домой, и шла по улице не совсем адекватно.

– Рюмки были на кухне, закуска была, алкоголя не было. Все село видело, как няня шла домой, шатаясь и падая. Это ведь не единственная ситуация, бывало разное, но знаете, в нашем селе все умалчивается, — рассказала мама одного из воспитанников садика.

После инцидента родители сразу начали будить горе-директрису, вызвали скорую и позвонили по телефону голове села. Проснувшись, женщина не могла объяснить ни свое состояние, ни на кого оставила детей.

– У нее была спутанная речь, запах алкоголя, она ничего не объяснила. Не было понятно, то ли это просто отравление, то ли алкогольное отравление, — рассказал староста Бармак Александр Верещук.

Родители убеждены, что воспитательница все же выпила лишнего и оставила детей одних, поэтому работать дальше в садике не имеет права.

Медики осмотрели 37-летнюю женщину и промыли ей желудок. Могло ли такое состояние вызвать пищевое отравление, пока неизвестно.

– Я не могу опровергать или подтверждать. Установили, что особых отклонений от нормы нет, измерили давление и пульс. После обследования установили диагноз — острое пищевое отравление, — сообщили врачи.

Реакция на видео

В местном отделе образования отреагировали на инцидент и решили уволить руководительницу. Сама же директриса отказалась объяснить, почему во время рабочего дня оказалась в таком беспомощном состоянии.

После скандала женщина сначала пошла на больничный, а затем сама написала заявление на увольнение.

– Я не хочу давать никаких комментариев. У меня высокое давление и плохое самочувствие, – заявила воспитательница по телефону.

Детский сад Джерельце в селе Бармаки посещают 24 ребенка, само заведение насчитывает более десяти работников.

Кто будет управлять садиком, временно оставшимся без директора, должны определить после завершения работы комиссии.