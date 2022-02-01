На кухні знайшли чарки і закуску: під Рівним після п’яного скандалу звільнили виховательку

У Рівненській області після скандального відео у дитячому садочку директорка написала заяву про звільнення. 37-річна жінка з явними ознаками алкогольного сп’яніння спала у своєму кабінеті, залишивши вихованців голодними у пустій кімнаті.

Інцидент стався у селі Бармаки. Дитячий садок Джерельце – єдиний на все село, і одного дня батьки прийшли за дітьми раніше, ніж зазвичай.

Поки діти, залишені без нагляду дорослих, бавилися в ігровій залі, вихователька міцно спала і прихід батьків почула не одразу. Того ж дня односельчани бачили і няню, яка раніше пішла додому, і йшла вулицею не зовсім адекватно.

– Чарки були на кухні, закуска була, алкоголю не було. Все село бачило, як няня йшла додому, хитаючись і падаючи. Це ж не єдина ситуація, було різне, але знаєте, в такому селі все замовчується, – розповіла мама одного із вихованців садочку.

Після інциденту батьки відразу почали будити горе-директорку, викликали швидку та зателефонували голові села. Прокинувшись, жінка не могла пояснити ані свого стану, ані на кого залишила дітей.

– У неї була неточна мова, запах алкоголю, вона нічого не пояснила. Не було зрозуміло, чи то отруєння, чи то алкогольне отруєння, – розповів староста Бармаків Олександр Верещук.

Батьки переконані, що вихователька все ж випила зайвого та покинула дітей напризволяще, тож працювати далі у садочку не має права.

Медики оглянули 37-річну жінку і промили їй шлунок. Чи могло такий стан спричинити харчове отруєння, наразі невідомо.

– Я не можу спростовувати чи підтверджувати. Встановили, що особливих відхилень від норми немає , виміряли тиск і пульс. Після обстеження виставили діагноз гостре харчове отруєння, – повідомили лікарі.

Реакція на відео

У місцевому відділі освіти відреагували на інцидент і вирішили звільнити керівницю. Сама ж директорка відмовилася пояснити, чому під час робочого дня виявилась у такому безпорадному стані.

Після скандалу жінка спочатку пішла на лікарняний, а згодом сама написала заяву на звільнення.

– Я не хочу давати ніяких коментарів. В мене високий тиск і погане самопочуття, – заявила вихователька телефоном.

Дитячий садок Джерельце у селі Бармаки відвідує 24 дитини, сам заклад налічує понад десять працівників.

Хто керуватиме садочком, який тимчасово залишився без директорки, мають визначити після завершення роботи комісії.