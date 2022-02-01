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Сказал, что ничего страшного: в Сумской области мужчина развращал собственную дочь

Юля Захарченко редактор ленты
Сказал, что ничего страшного: в Сумской области мужчина развращал собственную дочь

В Сумской области завершили досудебное расследование относительно 44-летнего мужчины, который развращал свою маленькую дочь. После замечания знакомых, которые это заметили, он сказал, что ничего страшного не произошло.

По данным Сумской областной прокуратуры, мужчина в состоянии алкогольного опьянения раздел 6-летнего ребенка и развратил девочку.

Когда в комнату вошли знакомые мужчины, то сделали ему замечание за противоправные действия. На это злоумышленник ответил, что якобы “ничего страшного в этом нет, пусть привыкает”.

Конотопская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт относительно 44-летнего правонарушителя, совершившего действия сексуального характера с собственной дочерью. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних, совершенное членами семьи или близкими родственниками) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по статье предусматривает тюремное заключение до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Фото: Pexels

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