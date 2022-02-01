У Сумській області завершили досудове розслідування щодо 44-річного чоловіка, який розбещував свою маленьку доньку. На зауваження знайомих, які це помітили, він сказав, що нічого страшного не сталося.

За даними Сумської обласної прокуратури, чоловік у стані алкогольного сп’яніння роздягнув 6-річну дитину та розбестив дівчинку.

Коли до кімнати зайшли знайомі чоловіка, то зробили йому зауваження за протиправні дії. На це зловмисник відповів, що начебто “нічого страшного у цьому немає, нехай звикає”.

Конотопська окружна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 44-річного правопорушника, який вчинив дії сексуального характеру з власною донькою. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка звинувачують за частиною 2 статті 156 (Розбещення неповнолітніх, вчинене членами сім’ї чи близькими родичами) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.