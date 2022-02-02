В Черновицкой области мужчина избежал тюрьмы за растление девочки: приговор пересмотрели

Прокуратура отстояла реальное наказание мужчине, систематически развращавшему десятилетнюю падчерицу своего брата. Накануне суд освободил его от наказания с испытательным сроком.

Инцидент произошел в Черновицкой области. По данным следствия, девочка подвергалась сексуальным домогательствам со стороны дяди, когда ее родителей не было дома.

Свои развратные действия по отношению к падчерице брата мужчина совершал только в состоянии алкогольного опьянения. Каждый раз девочка сопротивлялась и пыталась звать на помощь, но дядя угрожал ей, и это заставляло ребенка молчать.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 156 (Развращение малолетней девочки, совершенное близким родственником) УК Украины.

— Информация о осужденном внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней, — говорится в сообщении.

После рассмотрения дела по существу суд решил освободить мужчину от наказания, ссылаясь на ст. 75 УК Украины. Речь идет об освобождении от отбывания наказания с испытанием на три года. Только после вмешательства прокуроров судья пересмотрел решение и присудил мужчине три года тюрьмы.

Источник: Черновицкая областная прокуратура