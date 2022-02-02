У Чернівецькій області чоловік уникнув в’язниці за розбещення дівчинки: вирок переглянули

Прокуратура відстояла реальне покарання чоловіку, який систематично розбещував десятирічну падчерку свого брата. Напередодні суд звільнив його від покарання з іспитовим терміном.

Інцидент стався у Чернівецькій області. За даними слідства, дівчинка зазнавала сексуальних домагань з боку дядька, коли її батьків не було вдома.

Свої роспусні дії щодо падчерки брата чоловік здійснював лише у стані алкогольного сп’яніння. Щоразу дівчинка пручалася і намагалася кликати на допомогу, але дядько погрожував їй, і це змушувало дитину мовчати.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 ст. 156 (Розбещення малолітньої особи, вчинене близьким родичем) КК України.

– Інформацію щодо засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи, – йдеться у повідомленні.

Після розгляду справи по суті суд вирішив звільнити чоловіка від покарання, посилаючись на ст. 75 КК України. Йдеться про звільнення від відбування покарання з випробуванням на три роки. Лише після втручання прокурорів суддя переглянув рішення та присудив чоловіку три роки в’язниці.

Джерело: Чернівецька обласна прокуратура