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Встречалась с “чужаком”: на Закарпатье суд оштрафовал мужчину, который ударил девушку

Наташа Тарчевська редактор ленты
Встречалась с “чужаком”: на Закарпатье суд оштрафовал мужчину, который ударил девушку

В Закарпатье суд оштрафовал мужчину, который избил свою подругу. Проблема была в том, что она отдыхала в компании с другим парнем, который приехал из соседнего села.

Инцидент произошел весной 2019 года в селе Брид Иршавского района. Подозреваемый подошел к местному кафе, где увидел 23-летнюю знакомую, которая вместе с сестрой шла в сопровождении незнакомого парня.

Возмутившись появлением “чужака”, мужчина набросился на него с кулаками. Девушка попыталась остановить драку, за что получила кулаком в лицо.

На суде подозреваемый признал свою вину частично. За удар кулаком в лицо 23-летней односельчанке он извинился. Мотивом нападения мужчины стало то, что неместный парень захотел погулять с его подругами.

В материалах суда не указан возраст подозреваемого мужчины, однако известно, что он имеет всего четыре класса образования и уже был судим за хулиганство.

Уголовное производство было открыто по ч.1 ст.125 (Легкие телесные повреждения) УК Украины. Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 850 гривен.

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Источник: ЕГРСР

Фото: Depositphotos

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