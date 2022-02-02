Зустрічалася з “чужинцем”: на Закарпатті суд оштрафував чоловіка, який вдарив дівчину

На Закарпатті суд оштрафував чоловіка, який побив свою подругу. Проблема була в тому, що вона відпочивала в компанії з іншим хлопцем, який приїхав із сусіднього села.

Інцидент стався навесні 2019 року у селі Брід, що в Іршавському районі. Підозрюваний підійшов до місцевого кафе, де побачив 23-річну знайому, яка разом із сестрою йшла у супроводі незнайомого хлопця.

Обурившись появою “чужинця”, чоловік накинувся на нього з кулаками. Дівчина спробувала зупинити бійку, за що отримала кулаком в обличчя.

На суді підозрюваний визнав свою вину лише частково. За удар кулаком в обличчя 23-річній односельчанці він вибачився. Мотивом нападу чоловіка стало те, що немісцевий хлопець захотів погуляти з його подругами.

У матеріалах суду не вказано вік підозрюваного чоловіка, однак відомо, що він має чотири класи освіти і вже був судимий за хуліганство.

Кримінальне провадження було відкрито за ч.1 ст.125 (Легкі тілесні ушкодження) КК України. Суд визнав чоловіка винним та оштрафував його на 850 грн.

Джерело: ЄДРСР