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Ревновал после разрыва: в Мариуполе 18-летнюю девушку избил почти вдвое старший бывший

Наташа Тарчевська редактор ленты
Ревновал после разрыва: в Мариуполе 18-летнюю девушку избил почти вдвое старший бывший

В Донецкой области о подозрении сообщили мужчине, который в прошлом году жестоко избил свою бывшую девушку.

Инцидент произошел в конце октября в Мариуполе. К медикам с серьезными травмами и кровотечением обратилась 18-летняя девушка.

В полиции она рассказала, что бывший парень старше ее на шестнадцать лет приревновал и решил проучить прямо на улице.

Нападающим оказался уроженец Азербайджана: сколько времени проживает в Украине, не отмечается.

Что говорят в полиции

Следователям пришлось провести целый ряд экспертиз, чтобы установить причастность 34-летнего мужчины к преступлению.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

За совершенное мужчина может попасть в тюрьму на три года. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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