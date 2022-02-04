В Одессе произошел пожар в двухэтажном здании торгового центра Мегадом на улице Толбухина.

Сообщение о задымлении в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям поступило 3 февраля в 21.43.

На место происшествия по повышенному номеру вызова направили 11 единиц техники.

Как установили спасатели, загорелся электрообогреватель и имущество в бытовом помещении на первом этаже.

Пожар, что охватил 10 кв. м площади, 41 спасателю удалось ликвидировали за 20 минут.

Замкнуло обогреватель: в Одессе горел торговый центр / 3 фотографии

Вероятной причиной пожара считают короткое замыкание электрообогревателя.