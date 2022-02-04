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Факты / Происшествия

Замкнуло обогреватель: в Одессе горел торговый центр

Татьяна Забожко редактор ленты
Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого

В Одессе произошел пожар в двухэтажном здании торгового центра Мегадом на улице Толбухина.

Сообщение о задымлении в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям поступило 3 февраля в 21.43.

На место происшествия по повышенному номеру вызова направили 11 единиц техники.

Как установили спасатели, загорелся электрообогреватель и имущество в бытовом помещении на первом этаже.

Пожар, что охватил 10 кв. м площади, 41 спасателю удалось ликвидировали за 20 минут.

Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого
Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого
Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого
Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого
Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого
Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого
Замкнуло обогреватель: в Одессе горел торговый центр / 3 фотографии

Вероятной причиной пожара считают короткое замыкание электрообогревателя.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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