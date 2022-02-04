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Замкнуло обігрівач: в Одесі горів торговельний центр

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого

В Одесі сталася пожежа в двоповерховій будівлі торговельного центру Мегадім на вулиці Толбухіна.

Повідомлення про задимлення до Держслужби з надзвичайних ситуацій надійшло 3 лютого о 21.43.

На місце події за підвищеним номером виклику спрямували 11 одиниць техніки.

Як встановили рятувальники, загорівся електрообігрівач та майно в побутовому приміщенні на першому поверсі.

Пожежу, що охопила 10 кв. м площі, 41 вогноборцеві вдалося ліквідували за 20 хвилин.

Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого
Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого
Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого
Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого
Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого
Пожежа в торговельному центрі Мегадім в Одесі 3 лютого
Замкнуло обігрівач: в Одесі горів торговельний центр / 3 фотографии

Імовірною причиною пожежі вважають коротке замкнення електрообігрівача.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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