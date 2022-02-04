Землю переписали на мужей: две женщины подделывали завещания умерших односельчан

В Хмельницкой области будут судить двух женщин, которые переписали чужую землю своим родственникам. Пребывая в должностях сельских голов, они подрабатывали завещания умерших односельчан.

Инцидент произошел в Хмельницком районе, названия населенных пунктов в прокуратуре умолчали. Оба криминальных дела женщин уже направлены в суд.

Следствие установило, что сельские головы решили присвоить себе земельные участки давно умерших односельчан, у которых не было своего завещания.

Подделывая эти документы, одна женщина оформила более 5 га земли на своих друзей. Вторая женщина, не стесняясь, “подарила” 3,3 га чужой земли своему мужу.

Уголовное производство по делам открыто по ч. 1 ст. 364 (Злоупотребление служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины.

Обеим сельским головам может грозить наказание в виде:

ареста до шести месяцев;

ограничение свободы (условный срок) до трех лет;

лишения свободы до трех лет (с лишением права занимать должность);

штрафа от 4 тыс. до 12 тыс. грн.

Источник: Хмельницкая областная прокуратура