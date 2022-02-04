Землю переписали на чоловіків: дві жінки підробляли заповіти померлих односельчан

У Хмельницькій області судитимуть двох жінок, які переписали чужу землю на своїх родичів. Перебуваючи на посадах сільських голів, вони підробляли заповіти померлих односельчан.
Інцидент стався у Хмельницькому районі, назв населених пунктів у прокуратурі не повідомили. Обидві справи жінок вже направлено до суду.
Слідство встановило, що сільські голови вирішили привласнити собі земельні ділянки односельчан, які давно померли і не мали свого заповіту.
Підроблюючи ці документи, одна жінка оформила понад 5 га землі на своїх друзів. Друга жінка, не соромлячись, “подарувала” 3,3 га чужої землі своєму чоловіку.
Кримінальне провадження у справах відкрито за ч. 1 ст. 364 (Зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України.
Обом сільським головам може загрожувати покарання у вигляді:
- арешту до шести місяців;
- обмеження волі (умовний термін) до трьох років;
- позбавлення волі до трьох років (з позбавленням права обіймати посаду);
- штрафу від 4 тис. до 12 тис. грн.
Джерело: Хмельницька обласна прокуратура