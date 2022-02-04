Землю переписали на чоловіків: дві жінки підробляли заповіти померлих односельчан

У Хмельницькій області судитимуть двох жінок, які переписали чужу землю на своїх родичів. Перебуваючи на посадах сільських голів, вони підробляли заповіти померлих односельчан.

Інцидент стався у Хмельницькому районі, назв населених пунктів у прокуратурі не повідомили. Обидві справи жінок вже направлено до суду.

Слідство встановило, що сільські голови вирішили привласнити собі земельні ділянки односельчан, які давно померли і не мали свого заповіту.

Підроблюючи ці документи, одна жінка оформила понад 5 га землі на своїх друзів. Друга жінка, не соромлячись, “подарувала” 3,3 га чужої землі своєму чоловіку.

Кримінальне провадження у справах відкрито за ч. 1 ст. 364 (Зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України.

Обом сільським головам може загрожувати покарання у вигляді:

арешту до шести місяців;

обмеження волі (умовний термін) до трьох років;

позбавлення волі до трьох років (з позбавленням права обіймати посаду);

штрафу від 4 тис. до 12 тис. грн.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура