В Киеве перед судом предстал мужчина, который до смерти своего знакомого. Чтобы избежать ответственности, тело он завернул в ковер, после чего закопал во дворе своего дома.

Согласно решению Святошинского районного суда, следующие семь лет мужчина проведет в тюрьме. Свою вину в совершенном он признал полностью.

История убийства

Инцидент произошел весной 2018 года. В это время в полицию обратилась женщина, заявив, что ее 51-летний мужчина исчез и перестал выходить на связь.

Во время первоочередных следственных действий был опрошен близкий круг знакомых пропавшего мужчины и все подозрения упали на его хорошего приятеля.

Тело закопал во дворе: киевлянину дали семь лет за расправу над товарищем, он признал вину / 3 фотографии

Тогда еще 33-летний мужчина путался в версиях, а потом сам во всем признался. Подозреваемый сам пригласил полицию в свой двор и показал место, где похоронен его товарищ. Это случилось спустя два года после его смерти.

У меня дома… распивали спиртные напитки. Я ему вспомнил за долг, потому что у нас была ситуация… Он мне скинул 500 гривен, и мы пошли еще за водкой. Потом я ему говорю: а ведь это не этот долг, который был на самом деле. Он схватил меня за горло, а я схватил нож и ударил его в ногу. Пошли, перебинтовали ногу, залечили, обработали перекисью, все как положено. Я спросил у него: — Ты не пойдешь после этого в полицию, все нормально? Он ответил, что все нормально. Сидели дальше выпивали. На коня выпили, пошли… И напоследок я снова напомнил ему за долг. Ну и он снова схватил за горло, а я дал ему сдачи. Он упал, я ему два-три раза дал с ноги. Утром встаю, смотрю – а он лежит уже синий. Лежал труп. Я очень сильно испугался… Накрыл его шифером, дождался, пока стемнеет, вырыл яму и закопал. У себя во дворе.

Первоначально уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

После обработки всех материалов дела действия подсудимого переквалифицировали на ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Мужчину признали виновным и приговорили к семи годам лишения свободы.