У Києві перед судом постав чоловік, який до смерті забив свого знайомого. Щоб уникнути відповідальності, тіло він загорнув у килим, після чого закопав на подвір’ї свого дому.

Згідно з рішенням Святошинського районного суду, наступні сім років чоловік проведе у в’язниці. Свою вину у скоєному він визнав повністю.

Історія вбивства

Інцидент стався навесні 2018 року. Саме тоді до поліції звернулася жінка, заявивши, що її 51-річний чоловік зник і перестав виходити на зв’язок.

Під час першочергових слідчих дій було опитано близьке коло знайомих зниклого чоловіка, і всі підозри впали на його хорошого приятеля.

Тіло закопав у дворі: киянину дали сім років за розправу над товаришем, він визнав вину / 3 фотографии

Тоді ще 33-річний чоловік плутався у версіях, а згодом сам у всьому зізнався. Підозрюваний сам запросив поліцію на своє подвір’я і показав місце, де похований його товариш. Це сталося лише за два роки після його смерті.

У мене вдома… розпивали спиртні напої. Я йому пригадав за борг, оскільки у нас була ситуація… Він мені скинув 500 гривень, і ми пішли ще за горілкою. Потім я йому кажу: а це ж не цей борг, який був насправді. Він схопив мене за горло, а я схопив ніж і вдарив його в ногу. Пішли, перебинтували ногу, залікували, обробили перекисем, все як заведено. Я запитав у нього: Ти ж не підеш після цього у поліцію, все нормально? Він відповів, що все нормально. Сиділи далі випивали. На коня випили, пішли… І наостанок я знов нагадав йому за борг. Ну і він знову схопив за горло, а я йому дав здачі. Він впав, я йому ще два-три рази дав з ноги. На ранок встаю, дивлюся – а він лежить уже синій. Лежав труп. Я дуже сильно перелякався… Накрив його шифером, дочекався, поки стемніє, викопав яму і закопав. У себе в дворі.

Спочатку кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Після опрацювання усіх матеріалів справи дії підсудного перекваліфікували на ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи) КК України. Чоловіка визнали винним і засудили до семи років позбавлення волі.