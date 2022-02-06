Везла $11 тыс. в ОРДЛО: на Донетчине женщину дважды поймали на взятке, ее передали полиции

В Донецкой области женщина дважды в день безуспешно пыталась подкупить пограничников. На территорию так называемой ДНР она хотела провезти $11 тыс.
Инцидент произошел 4 февраля на КПВВ Новотроицкое. Женщина предоставила свой украинский паспорт, однако пограничников больше заинтересовала значительная сумма валюты в ее сумке.
Чтобы наряд “не заметил” этого нарушения, она предложила женщине-пограничнику $2 тыс., однако ей отказали.
После этого на КПВВ началась процедура оформления карты-отказа. В это время женщина во второй раз попыталась пойти на подкуп, однако уже другого пограничника.
За то, чтобы отказ не оформляли, она предложил ему вдвое меньше — $1 тыс., однако и в этот раз ей отказали.
Пограничники передали женщину правоохранителям, которые в ближайшее время предоставят правовую оценку инцидента.
Производство может быть открыто по ч.1 или ч.2 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу/повторно) УК Украины.
Предприимчивой женщине может грозить большой штраф или условный срок.