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Везла $11 тыс. в ОРДЛО: на Донетчине женщину дважды поймали на взятке, ее передали полиции

Наташа Тарчевська редактор ленты
Везла $11 тыс. в ОРДЛО: на Донетчине женщину дважды поймали на взятке, ее передали полиции

В Донецкой области женщина дважды в день безуспешно пыталась подкупить пограничников. На территорию так называемой ДНР она хотела провезти $11 тыс.

Инцидент произошел 4 февраля на КПВВ Новотроицкое. Женщина предоставила свой украинский паспорт, однако пограничников больше заинтересовала значительная сумма валюты в ее сумке.

Чтобы наряд “не заметил” этого нарушения, она предложила женщине-пограничнику $2 тыс., однако ей отказали.

Везла $11 тыс. в ОРДЛО: на Донетчине женщину дважды поймали на взятке, ее передали полиции / 3 фотографии

После этого на КПВВ началась процедура оформления карты-отказа. В это время женщина во второй раз попыталась пойти на подкуп, однако уже другого пограничника.

За то, чтобы отказ не оформляли, она предложил ему вдвое меньше — $1 тыс., однако и в этот раз ей отказали.

Пограничники передали женщину правоохранителям, которые в ближайшее время предоставят правовую оценку инцидента.

Производство может быть открыто по ч.1 или ч.2 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу/повторно) УК Украины.

Предприимчивой женщине может грозить большой штраф или условный срок.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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