У Донецькій області жінка двічі за день безуспішно намагалася підкупити прикордонників. На територію так званої ДНР вона хотіла провезти $11 тис.

Інцидент стався 4 лютого на КПВВ Новотроїцьке. Жінка пред’явила свій український паспорт, однак прикордонників більше зацікавила значна сума валюти в її сумці.

Аби наряд “не помітив” цього порушення, вона запропонувала жінці-прикордоннику $2 тис., однак їй відмовили.

Везла $11 тис. в ОРДЛО: на Донеччині жінку двічі зловили на хабарі, її передали поліції / 3 фотографии

Після цього на КПВВ розпочалася процедура оформлення картки-відмови. Саме тоді жінка вдруге спробувала піти на підкуп, однак вже іншого прикордонника.

За те, щоб відмову не оформляли, вона запопонувала йому вдвічі менше – $1 тис., однак і цього разу їй відмовили.

Прикордонники передали жінку правоохоронцям, які найближчим часом нададуть правову оцінку інциденту.

Провадження може бути відкрито за ч.1 або ч.2 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі/повторно) КК України.

Підприємливій жінці може загрожувати великий штраф або умовний термін.