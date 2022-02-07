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Факты / Происшествия

К берегу Ливии прибило сотни брусков гашиша с изображением Путина

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
гашиш Путіна

В Ливии на берегу города Эль-Мардж местный житель обнаружил 323 бруска гашиша с изображением президента России Владимира Путина. Об этом сообщило главное управление уголовных розысков Эль-Мардж.

Отмечается, что гашиш был обнаружен в субботу, 5 февраля.

Правоохранители предполагают, что бруски с гашишем предназначались для одного из местных наркоторговцев.

Днями ранее местные жители городов Талмита и Бутраба на востоке Ливии обнаружили большое количество гашиша в пакетах, на которых были изображения колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Вероятно, причиной того, что бруски с гашишем оказались на побережье ливанских городов, стало затопление судна, на котором была контрабандная партия наркотиков.

Ливия расположена на севере Африки и омывается на Средиземным морем. Страна граничит с Египтом, Суданом, Чадом, Нигером, Алжиром и Тунисом. Столицей Ливии является город Триполи.

В конце декабря 2021 года в порту Роттердама нидерландская таможня перехватила 1686 кг кокаина, стоимость которого, по уличным расценкам, составляет около €126,5 млн.

Кокаин был найден в трех разных контейнерах. Большую часть товара спрятали между какао-бобами. Также товар был обнаружен между смоляным цементом и в контейнере с бананами.

Источник: The Libya Observer

Фото: The Libya Observer

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