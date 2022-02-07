До берега Лівії прибило сотні брусків гашишу з зображенням Путіна

У Лівії на березі міста Ель-Мардж місцевий житель знайшов 323 бруски гашишу із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомило головне управління кримінальних розшуків Ель-Мардж.

Зазначається, що гашиш виявили у суботу, 5 лютого.

صور|| جهاز مكافحة المخدرات فرع #المرج يتسلم 323 قطعة حشيش مختومة بصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك عقب عثور مواطن عليهم على الشواطئ وتسليمهم للإدارة العامة للبحث الجنائي. -يُرجح أن تكرار ظاهرة العثور على مخدر الحشيش على الشواطئ يعود لغرق شحنة لأحد تجار المخدرات. #ليبيا pic.twitter.com/MLOAxpTIMP — ليبيا برس (@libyapress2010) February 6, 2022

Правоохоронці припускають, що бруски з гашишем призначалися для одного з місцевих наркоторговців.

Кількома днями раніше місцеві мешканці міст Талміта та Бутраба, що на сході Лівії, виявили велику кількість гашишу у пакетах, на яких були зображення колумбійського наркобарона Пабло Ескобара.

Ймовірно, що причиною того, що бруски з гашишем опинилися на узбережжі ліванських міст, стало затоплення судна, на якому перевозилася контрабандна партія наркотиків.

Лівія розташована на півночі Африки та омивається Середземним морем. Країна межує з Єгиптом, Суданом, Чадом, Нігером, Алжиром та Тунісом. Столицею Лівії є місто Тріполі.

Наприкінці грудня 2021 року у порту Роттердама нідерландська митниця перехопила 1 686 кг кокаїну, вартість якого, за вуличними розцінками, становить майже €126,5 млн.

Кокаїн знайшли у трьох різних контейнерах. Більшу частину товару заховали між какао-бобами. Також товар виявили між смоляним цементом та у контейнері з бананами.

Джерело: The Libya Observer

Фото: The Libya Observer