В городе Узин под Киевом уже несколько дней обсуждают ужасную находку в одной из квартир, в которой мужчина арендовал одну комнату.

Днем он пошел куда-нибудь по делам, а когда вернулся, то не понял, что произошло. Дверь была открыта, а внутри дома остался сплошной беспорядок.

Хозяин дома лежал в кухне лицом вниз, покрытый курткой. Товарищ поднял куртку и ужаснулся – лицо Олега было разбито до неузнаваемости.

Кроме того, мужчина не дышал. Испуганный гость сразу вызвал скорую и полицию, однако медикам только осталось констатировать смерть.

— Эксперты установили, что мужчина умер в результате многочисленных кровоизлияний и травм внутренних органов, — рассказала пресс-секретарь Белоцерковского отдела полиции Оксана Барковская.

Через несколько часов оперативники смогли напасть на след сразу двух подозреваемых. Одного задержали в Узине, а другого – в деревне неподалеку.

Мужчины признались, что все вместе выпивали алкогольные напитки. Застольная ссора переросла в драку, в которой хозяин проиграл.

– Один из них повалил его на пол и начал бить ногами по телу и голове. Вскоре ему помог в этом товарищ. 32-летний мужчина тоже бил его ногами, — отметила пресс-секретарь Белоцерковского отдела полиции Оксана Барковская.

Гости мероприятия даже не скрывали, что не только избивали, но еще и поочередно душили умершего электропроводом.

Соседи жертвы вздыхают, что давно ждали беды. Тамару Афанасьевну, владелицу квартиры этажом выше, Олег в шутку называл своей бабушкой. Она частенько угощала мужчину вкусненьким и занимала деньги. Именно ее слова стали пророческими.

– Я ему говорила еще год назад: Олег, тебя или убьют, или посадят. Человек не хотел работать. Уже в тюрьме сидел, работать не хотел, – поделилась соседка убитого Тамара Афанасьевна.

Но таким бездельником 51-летний Олег был не всегда. Мужчину словно переключило после потери любимой жены. Он начал воровать вещи и выпивать алкоголь.

– Была хорошая семья, когда жена была живой. Жена умерла, а он слетел с катушек. Мы его жалели, что он скучал по жене, – рассказала соседка умершего Вера Георгиевна.

Уговор соседей бросить пить и снова вернуться к нормальной жизни Олег пропускал мимо ушей. И постепенно его квартира превратилась в притон.

Хозяин квартиры не рассчитывал, что жертвой станет именно он. После смерти Олега соседи не могут спокойно спать, им пришлось заколотить дверь.

– Там замков нет. Его забрали в морг, а они пришли сюда. И тут снова пьют. Потому и забили, чтобы, как говорится, последнее не вытащили, — предположила Вера Георгиевна.

У убитого остался взрослый сын, который уже давно уехал и возвращаться в родной город не планирует. Только продажа может уберечь квартиру и вернуть людям спокойную жизнь. Мужчины, отправившие своего товарища на тот свет, могут попасть в тюрьму на 15 лет.