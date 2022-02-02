Более 50 ударов стиральной доской: в Бердичеве женщину осудили за убийство бывшего

В Житомирской области к восьми годам тюрьмы приговорили 43-летнюю женщину. Около пяти лет назад она с особым цинизмом до смерти забила своего бывшего сожителя.

Инцидент произошел весной 2016 года в одном из сел Бердичевского района. В тот день женщина вместе со знакомыми целый день употребляла алкогольные напитки и ближе к вечеру была в состоянии сильного опьянения.

Во время разговора с друзьями она внезапно узнала, что бывший сожитель изменял ей, когда они проживали вместе. В порыве злости женщина побежала из дома знакомых прямо к мужчине, чтобы выяснить отношения.

Ее бывший сожитель в тот вечер тоже был пьян, поэтому отказался объяснять ей причины своих прошлых измен. Разъяренная женщина не стерпела такого отношения и набросилась на мужчину с кулаками.

Когда пострадавший упал на пол, она продолжила наносить удары всеми предметами, которые видела перед собой: деревянной палкой, канистрой и даже доской для ручной стирки.

Впоследствии судмедэксперт установил, что мужчина погиб в результате более 50 тяжелых травм головы, туловища, рук и ног.

Что решил суд

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Результаты ряда судебно-психиатрических экспертиз показали, что подозреваемая осознавала свои действия и вменяема.

Учитывая все обстоятельства, суд постановил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Источник: Житомирская областная прокуратура