У місті Узин під Києвом вже декілька днів обговорюють жахливу знахідку в одній із квартир, в якій чоловік орендував одну кімнату.

Вдень він пішов кудись у справах, а коли повернувся, то не зрозумів, що сталося. Двері були відчинені, а всередині оселі залишився суцільний безлад.

Господар помешкання лежав у кухні обличчям униз, накритий курткою. Товариш підняв куртку та вжахнувся – обличчя Олега було розбитим до непізнаваності.

Крім того, чоловік не дихав. Переляканий гість одразу викликав швидку та поліцію, проте медикам лише залишилося констатувати смерть.

– Експерти встановили, що чоловік помер внаслідок численних крововиливів та травм внутрішніх органів, – розповіла речниця Білоцерківського відділу поліції Оксана Барковська.

За декілька годин оперативники змогли напасти на слід одразу двох підозрюваних. Одного затримали в Узині, а іншого – у селі неподалік.

Чоловіки зізналися, що всі разом випивали алкогольні напої. Застільна сварка переросла в бійку, в якій господар програв.

– Один з них повалив його на підлогу та почав бити ногами по тілу та голові. Згодом йому допоміг в цьому товариш. 32-річний чоловік теж бив його ногами, – зазначила речниця Білоцерківського відділу поліції Оксана Барковська.

Гості заходу навіть не приховували, що не тільки били, а ще й по черзі душили померлого електродротом.

Сусіди жертви зітхають, що давно вже чекали біди. Тамару Афанасіївну, власницю квартири поверхом вище, Олег жартома називав своєю бабусею. Вона частенько пригощала чоловіка смачненьким та позичала гроші. Саме її слова стали пророчими.

– Я йому говорила ще рік тому: Олег, тебе або вб’ють, або посадять. Людина не хотіла працювати. Вже у в’язниці сидів, працювати не хотів, – поділилася сусідка вбитого Тамара Афанасіївна.

Але таким неробою 51-річний Олег був не завжди. Чоловіка наче перемкнуло після втрати коханої дружини. Він почав красти речі та випивати алкоголь.

– Була хороша родина, коли дружина була живою. Дружина померла, а він злетів з котушок. Ми його шкодували, що він сумував за дружиною, – розповіла сусідка померлого Віра Георгіївна.

Вмовляння сусідів кинути пити та знову повернутися до нормального життя Олег пропускав повз вуха. І поступово його квартира перетворилася на кубло.

Господар квартири не розраховував, що жертвою стане саме він. Після смерті Олега сусіди не можуть спокійно спати, їм довелося заколотити двері.

– Там замків немає. Його забрали в морг, а вони прийшли сюди. І тут знову пиячать. Тому й забили, щоб, як кажуть, останнє не витягли, – припустила Віра Георгіївна.

У вбитого лишився дорослий син, який вже давно поїхав та повертатися до рідного містечка не планує. Лише продаж може вберегти квартиру та повернути людям спокійне життя. Чоловіки, які відправили свого товариша на той світ, можуть потрапити до в’язниці на 15 років.