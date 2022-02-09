Под Одессой загорелся одноэтажный жилой дом. Во время пожара пострадали мать и дочь, получившие ожоги.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в селе Виноградное Березовского района загорелось домашнее имущество в доме.

В результате вспышки пламени получили ожоги владелица дома и ее дочь, которых госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Спасателям удалось локализовать возгорание через 35 минут после сообщения в спасательную службу, а через 22 минуты — полностью ликвидировать на площади около 10 кв. м.

Специалисты выясняют все обстоятельства и возможные причины возникновения пожара. От ГСЧС привлекли троих спасателей и одну единицу пожарной техники. От местной пожарной команды села Расцвет также привлекли двух человек из личного состава.

По данным ГСЧС, за прошлый день на территории Украины произошло 105 пожаров, в которых едва не погибли люди.