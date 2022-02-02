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В Приморске двое полицейских спасли 9-месячного малыша от гибели в пожаре

Юля Захарченко редактор ленты
В Приморске двое полицейских спасли 9-месячного малыша от гибели в пожаре

В Приморске вспыхнул огонь на кухне в квартире жилого дома по улице Вересневой. Во время пожара в доме находилась молодая женщина со своим новорожденным сыном.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, на кухне загорелась стиральная машина на общей площади 1 кв. м.

Мать испугалась, открыла окно и начала звать на помощь. Во дворе дома находились двое полицейских, у которых был выходной день после суточного дежурства.

Они вызвали спасателей и скорую, совершив меры по спасению. Один из правоохранителей перекрыл подачу газа в дом, а второй вошел в задымленную квартиру.

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Он нашел в дальней комнате 9-месячного мальчика, который в это время спал. Малыша вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой медицинской помощи. К счастью, ребенок не пострадал в пожаре.

Вскоре стало известно, что полицейские – родные братья. Один из них рассказал, что нельзя было терять время в такой ситуации, потому что речь идет о жизни младенца.

В спасательной службе рассказали, что возможной причиной пожара могла стать неисправность в электрическом оборудовании.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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