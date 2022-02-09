Під Одесою спалахнув вогонь в одноповерховому житловому будинку. Під час пожежі постраждали матір та донька, які дістали опіки.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у селі Виноградне Березівського району загорілося домашнє майно в оселі.

Внаслідок спалаху полум’я дістали опіки власниця будинку та її донька, яких госпіталізували до медичного закладу в тяжкому стані.

Рятувальникам пожежу вдалося локалізувати через 35 хвилин після повідомлення до рятувальної служби, а ще через 22 хвилини – повністю ліквідувати на площі близько 10 кв. м.

Наразі фахівці з’ясовують всі обставини та можливі причини виникнення пожежі. Від ДСНС залучили трьох рятувальників та одну одиницю пожежної техніки. Від місцевої пожежної команди села Розквіт також залучили двох осіб з особового складу.

За даними ДСНС, за минулий день на території України загалом сталося 105 пожеж, в яких ледь не загинули люди.