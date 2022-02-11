Угрожали ножом и бензопилой: под Сарнами силовики СБУ обстреляли добытчиков янтаря

В Ровенской области проверяют правомерность действий силовиков СБУ, открывших огонь в пятерых мужчин. Их сотрудники спецслужбы заподозрили в незаконной добыче янтаря.

Инцидент произошел вечером 10 февраля недалеко от села Ельное Сарнинского района. Пятеро добытчиков янтаря начали сопротивляться по требованию силовиков проверить данные по их деятельности за селом.

По предварительной информации, местные мужчины набросились на сотрудников СБУ не только с кулаками, но и с ножами, топорами и бензопилой. В это время в них начали стрелять из огнестрельного оружия.

По состоянию на 11 февраля все пятеро добытчиков янтаря находятся в больнице. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

– У четырех из них поражены ноги, у одного из пострадавших рана предплечья, – говорится в сообщении.

В ближайшее время будет установлена ​​тяжесть полученных телесных повреждений. Предварительно событие квалифицировали по ч. 2 ст. 365 (Превышение служебных полномочий с применением оружия) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает не только лишение права занимать определенные должности, но и реальный срок заключения от трех до восьми лет.