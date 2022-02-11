Погрожували ножем і бензопилою: під Сарнами силовики СБУ обстріляли копачів бурштину

У Рівненській області перевіряють правомірність дій силовиків СБУ, які відкрили вогонь у п’ятьох чоловіків. Їх працівники спецслужби запідозрили у незаконному видобутку бурштину.

Інцидент стався ввечері 10 лютого неподалік села Єльне Сарнинського району. П’ятеро копачів бурштину почали чинити опір у відповідь на вимогу силовиків перевірити дані щодо їхньої діяльності за селом.

За попередньою інформацією, місцеві чоловіки накинулися на співробітників СБУ не лише з кулаками, а й з ножами, сокирами та бензопилою. Саме тоді у них почали стріляти із вогнепальної зброї.

Станом на 11 лютого усі п’ятеро копачів бурштину перебувають у лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

– У чотирьох з них уражені ноги, в одного із потерпілих рана передпліччя, – йдеться у повідомленні.

Найближчим часом буде встановлено тяжкість отриманих тілесних ушкоджень. Попередньо подію кваліфікували за ч. 2 ст. 365 (Перевищення службових повноважень із застосуванням зброї) КК України.

Санкція статті передбачає не лише позбавлення права обіймати певні посади, а й реальний термін ув’язнення – від трьох до восьми років.