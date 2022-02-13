В Луганской области в местном кафе произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. В результате происшествия пострадали 12 человек.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, предварительно в поселке городского типа Станица Луганская в кафе Мрия взорвался газовый баллон.

После взрыва в заведении питания вспыхнул огонь. В результате 12 человек пострадали. В настоящее время нет подробностей об их состоянии.

Известно, что восьмерых граждан госпитализировали в больницу и еще четыре человека находятся на амбулаторном лечении после оказания медицинской помощи.

В результате пожар удалось ликвидировать спустя почти четыре часа после взрыва на площади около 160 кв. м. На месте происшествия работали спасатели и медицинские работники, оказывавшие помощь пострадавшим.

По данным ГСЧС, на территории Украины за день в 142 пожарах пострадали 14 человек и еще девять жителей погибли. С начала 2022 года в 5 781 пожаре пострадали 233 человека и еще 325 граждан погибли.