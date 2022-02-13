У Луганській області у місцевому кафе стався вибух, після якого спалахнула пожежа. Внаслідок події постраждали 12 людей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, попередньо у селищі міського типу Станиця Луганська у кафе Мрія вибухнув газовий балон.

Після вибуху в закладі харчування спалахнув вогонь. Внаслідок цього 12 людей постраждали. Наразі немає подробиць про їхній стан.

Відомо, що вісьмох громадян госпіталізували до лікарні та ще чотири особи перебувають на амбулаторному лікуванні після надання медичної допомоги.

Врешті пожежу вдалося ліквідувати через майже чотири години після вибуху на площі близько 160 кв. м. На місці події працювали рятувальники та медичні працівники, які надавали допомогу постраждалим.

За даними ДСНС, на території України за день у 142 пожежах постраждали 14 людей та ще дев’ятеро жителів загинули. З початку 2022 року загалом у 5 781 пожежі постраждали 233 людей та ще 325 громадян загинули.