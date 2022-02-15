В Донецкой области перед судом предстанут трое юношей, подозреваемые в жестоком убийстве 51-летнего дяди их подруги. Самому младшему из них всего 16 лет.

Инцидент произошел в конце октября прошлого года в Торецке. Следователи установили, что в тот вечер 27-летняя женщина распивала алкогольные напитки с родственником, во время чего у них возникла ссора.

После этого она придумала “план мести” родному дяде, рассказав друзьям, что мужчина якобы оскорбил ее маленького ребенка. Трое товарищей 16, 17 и 19 лет пообещали подруге поговорить с ним.

— Во время “воспитательной беседы” злоумышленники нанесли мужчине многочисленные удары кулаками и ногами по голове и туловищу. От полученных тяжких телесных повреждений на следующий день 51-летний потерпевший скончался, говорится в сообщении.

”Наказали” за подругу: в Торецке будут судить троих юношей, убивших 51-летнего мужчину / 2 фотографии

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.121 (Тяжелые телесные повреждения, совершенные группой лиц, повлекших смерть потерпевшего) УК Украины.

Досудебное расследование по делу завершено, и обвинительный акт уже был направлен в суд. Каждому из трех юношей за содеянное грозит от семи до десяти лет за решеткой.

Источник: Донецкая областная прокуратура