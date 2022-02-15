У Донецькій області перед судом постануть троє юнаків, підозрювані у жорстокому вбивстві 51-річного дядька їхньої подруги. Наймолодшому з них лише 16 років.

Інцидент стався наприкінці жовтня минулого року у Торецьку. Слідчі встановили, що того вечора 27-річна жінка розпивала алкогольні напої з родичем, під час чого у них виникла сварка.

Після цього вона вигадала “план помсти” рідному дядьку, розповівши друзям, що чоловік нібито образив її маленьку дитину. Троє товаришів віком 16, 17 та 19 років пообіцяли подрузі поговорити з ним.

– Під час “виховної бесіди” зловмисники завдали чоловіку численних ударів кулаками і ногами по голові та тулубу. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень наступного дня 51-річний потерпілий помер, – йдеться у повідомленні.

”Покарали” за подругу: у Торецьку судитимуть трьох юнаків, які вбили 51-річного чоловіка / 2 фотографии

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.121 (Тяжкі тілесні ушкодження, вчинені групою осіб, що спричинили смерть потерпілого) КК України.

Досудове розслідування у справі завершено, і обвинувальний акт вже направили до суду. Кожному з трьох юнаків за скоєне загрожує від семи до десяти років за ґратами.

Джерело: Донецька обласна прокуратура