Пригласил на свидание: на Тернопольщине мужчина украл из бюстгалтера женщины 3 тыс. злотых

В Тернопольской области перед судом предстал мужчина, который посреди ночи украл у своей случайной знакомой 3 тыс. польских злотых. Такую сумму денег женщина хранила в своем бюстгалтере.

Инцидент произошел в конце июня прошлого года в селе Горошово Чортковского района.

Подозреваемый, планируя романтические отношения с женщиной, решил пригласить ее к себе в гости. Вечер они провели вместе, и впоследствии женщина согласилась остаться у знакомого ночевать.

— Уже ночью мужчина проснулся, взял бюстгальтер спавшей спавшей и зашел в ванную комнату. Там он распоров бюстгальтер и похитил 3 тыс. злотых Республики Польша, а также похитил из сумочки женщины 1 тыс. грн, — говорится в сообщении.

Уже на суде женщина объяснила, как ей удалось спрятать такую ​​сумму средств в своем нижнем белье. Она хранила злотые во внутренней стороне правой чашечки бюстгальтера, который был на ней вечером перед ограблением.

Мужчина в совершенном признался и попросил прощения перед знакомой. Никаких других претензий, в частности гражданского иска, она не подавала.

Отмечается, что подозреваемый – временно безработный, устные жалобы на него поступали только от владельца дома, где мужчина “принимал в гости” свою знакомую. На учете в психиатрическом и наркологическом кабинетах он не состоит.

Что решил суд

Уголовное производство было открыто по ч.2 ст. 185 (Кража) УК Украины.

В ходе следствия было установлено, что на момент совершения преступления 3 тыс. польских злотых составили 21 742,20 грн. В то же время получила ли женщина похищенные средства, в материалах суда не указывается.

На заседании 14 февраля мужчина был признан виновным в совершенном и приговорен к шести месяцам ареста. Впрочем, в ближайшее время это решение еще можно обжаловать в суде.

Источник: ЕГРСР