Запросив на побачення: на Тернопільщині чоловік вкрав із бюстгалтера жінки 3 тис. злотих

У Тернопільській області перед судом постав чоловік, який серед ночі викрав у своєї випадкової знайомої 3 тис. польських злотих. Таку суму коштів жінка зберігала у своєму бюстгалтері.

Інцидент стався наприкінці червня минулого року у селі Горошова Чортківського району.

Підозрюваний, плануючи романтичні стосунки з жінкою, вирішив запросити її до себе у гості. Вечір вони провели разом, і згодом жінка погодилася залишитися у свого знайомого ночувати.

– Вже вночі чоловік прокинувся, взяв бюстгальтер потерпілої , яка спала, і зайшов у ванну кімнату. Там він розпоров бюстгальтер та викрав 3 тис. злотих Республіки Польща, а також викрав з сумочки жінки 1 тис. грн, – йдеться у повідомленні.

Вже на суді жінка пояснила, у який спосіб заховала таку суму коштів у своїй нижній білизні. Вона зберігала злоті у внутрішній стороні правої чашечки бюстгальтера, який був на ній у вечір перед пограбуванням.

Чоловік у скоєному зізнався та попросив вибачення перед знайомою. Жодних інших претензій, зокрема, цивільного позову, вона не подавала.

Зазначається, що підозрюваний – тимчасово безробітній, усні скарги на нього надходили лише від власника будинку, де чоловік “приймав у гості” свою знайому. На обліку в психіатричному та наркологічному кабінетах він не перебуває.

Що вирішив суд

Кримінальне провадження було відкрито за ч.2 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

Під час слідства було з’ясовано, що на момент скоєння злочину 3 тис. польських злотих становили 21 742,20 грн. Водночас чи отримала жінка викрадені кошти назад, у матеріалах суду не зазначається.

На засіданні 14 лютого чоловіка визнали винним у скоєному і присудили шість місяців арешту. Втім, найближчим часом це рішення ще можна оскаржити у суді.

Джерело: ЄДРСР