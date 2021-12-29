11 тыс. за приятный вечер: на Хмельнитчине беременная женщина ограбила своего кавалера

В Каменце-Подольском беременная женщина ограбила своего поклонника, пока тот спал. С его банковской карты исчезло около 11 тыс. гривен.

Инцидент произошел в июле этого года. Следствие установило, что мужчина с романтическими намерениями пригласил девушку домой.

Подозреваемая согласилась остаться у знакомого на ночь и дождалась, пока тот уснет. После этого она воспользовалась мобильным телефоном и сменила пароль к его банковской карте.

В ту же ночь она сбежала из Каменец-Подольского и уехала в родную Черновицкую область.

— Преследуя корыстный мотив и цель незаконного обогащения, она тайно похитила денежные средства в сумме 10 900 гривен путем снятия наличных в банкомате в городе Хотин Днестровского района, причинив потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму, — говорится в документе.

В ходе следствия беременная девушка свою вину полностью признала и раскаялась. Также судья учел то, что она одна воспитывает малолетнего ребенка и сама является “лицом молодого возраста”.

Сколько лет девушке, в документе не указано. Вернула ли подсудимая похищенные средства своему знакомому, суд также не уточнял.

Таким образом, женщину сочли виновной по ст. 357 ч.1, ст.185 ч.1 УК Украины. Она обязана уплатить 4080 грн в пользу государства.

Источник: ЕГРСР